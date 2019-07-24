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Забавные гибриды двух известных персонажей от талантливой художницы (Фото)
Художница из Франции, известная в Инстаграме под ником Linda Bouderbala рисует героев мультфильмов и комиксов. В процессе работы она объединяет двух уже известных персонажей и получает совершенно нового. Мы уже показывали вам серию работ этой талантливой художницы. Но на этом Линда не остановилась и продолжила экспериментировать. Предлагаем вам взглянуть на результаты ее трудов.
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