Забавные гибриды двух известных персонажей от талантливой художницы (Фото) Художница из Франции, известная в Инстаграме под ником Linda Bouderbala рисует героев мультфильмов и комиксов. В процессе работы она объединяет двух уже известных персонажей и получает совершенно нового. Мы уже показывали вам серию работ этой талантливой художницы. Но на этом Линда не остановилась и продолжила экспериментировать. Предлагаем вам взглянуть на результаты ее трудов.