Нетронутая природа и панические атаки: работы Анны Ноублз (Фото) Фотограф Анна Ноублз давно страдает от панических атак и борьба с ними пока не дала серьезных плодов. Но женщина не расстраивает и по возможности использует свое болезненное состояние в качестве источника вдохновения. Эта особенность творчества придает работам Ноублз особую атмосферность — они прекрасны и тревожны, а также тонко передают человеческую уязвимость.