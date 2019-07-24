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Среда, 24.07.2019
Нетронутая природа и панические атаки: работы Анны Ноублз (Фото)
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Нетронутая природа и панические атаки: работы Анны Ноублз (Фото)

Фотограф Анна Ноублз давно страдает от панических атак и борьба с ними пока не дала серьезных плодов. Но женщина не расстраивает и по возможности использует свое болезненное состояние в качестве источника вдохновения. Эта особенность творчества придает работам Ноублз особую атмосферность — они прекрасны и тревожны, а также тонко передают человеческую уязвимость.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Творчество, Природа, Анна Ноублз.
16:49 Сегодня Телеграф
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