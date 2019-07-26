Известные люди в эпоху Возрождения: работы ИИ (Фото) Многим нравится разглядывать фотографии из серии "тогда и сейчас", сравнивая своих любимых знаменитостей, но как насчет фотографий, которые одновременно и в прошлом и в настоящем?