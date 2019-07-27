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В Бельгии прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche" (Фото)
20 июля в Марш-ан-Фамен, Бельгия, прошел фестиваль живых статуй "Statues en Marche". Это мероприятие, где собралось такое количество живых статуй в одном месте, которое нельзя увидеть больше нигде.
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