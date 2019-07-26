Крошечная вкуснотища: невероятные тортики в миниатюре (Фото) Похоже, нет предела тому, что можно сделать с тортом. От геометрических форм до цветочной тематики — многие кондитеры любят экспериментировать, используя выпечку в качестве холста для нетрадиционного искусства.