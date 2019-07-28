"Знаменитые персонажи и их питомцы": проект художника Алексея Виноградова (Фото) Художник Алексей Виноградов в своем проекте «Знаменитые персонажи и их питомцы» рисует портреты любимых персонажей поп-культуры в компании с их животными-тотемами: от Джона Сноу с белым щенком лютоволка до Бэтмена с маленькой летучей мышью либо Мистик с фантастической версией самой себя.