iPhone Photography Awards 2019: лучшие работы от мастеров мобильной фотографии

iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) - первый и самый продолжительный конкурс мобильной фотографии, снятой с помощью iPhone, действующий с 2007 года. "IPPAWARDS как "Оскар" в мобильной фотографии", - говорят организаторы. Каждый год они выбирают лучшие снимки среди множества участников.