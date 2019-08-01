Французский художник создает потрясающие рисунки с помощью теней (Фото) Мир полон прекрасного искусства и талантливых художников, что делает затруднительным создать нечто совершенно новое. Однако художник и режиссер Винсент Баль (Vincent Bal) из Бельгии сумел сделать именно это. Он создал стиль, который назвал "Тенелогия" (Shadowlogy), т.е. рисование ручкой и тенями. Вдохновляясь тем, что его окружает, художник использует в своих рисунках пустые бутылки отводы, крошечные горшки с растениями, фрукты, ножницы, стаканы и многое другое.