Скачать
Четверг, 01.08.2019
Французский художник создает потрясающие рисунки с помощью теней (Фото)
1 / 17

Французский художник создает потрясающие рисунки с помощью теней (Фото)

Мир полон прекрасного искусства и талантливых художников, что делает затруднительным создать нечто совершенно новое. Однако художник и режиссер Винсент Баль (Vincent Bal) из Бельгии сумел сделать именно это. Он создал стиль, который назвал "Тенелогия" (Shadowlogy), т.е. рисование ручкой и тенями. Вдохновляясь тем, что его окружает, художник использует в своих рисунках пустые бутылки отводы, крошечные горшки с растениями, фрукты, ножницы, стаканы и многое другое.
Фото: bugaga.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Искусство, Художник, Винсент Баль, Vincent Bal, Тенелогия.
11:59 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь