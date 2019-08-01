|
|
Французский художник создает потрясающие рисунки с помощью теней (Фото)
Мир полон прекрасного искусства и талантливых художников, что делает затруднительным создать нечто совершенно новое. Однако художник и режиссер Винсент Баль (Vincent Bal) из Бельгии сумел сделать именно это. Он создал стиль, который назвал "Тенелогия" (Shadowlogy), т.е. рисование ручкой и тенями. Вдохновляясь тем, что его окружает, художник использует в своих рисунках пустые бутылки отводы, крошечные горшки с растениями, фрукты, ножницы, стаканы и многое другое.
Если у вас есть домашнее животное, то вы прекрасно знаете, что значит жить без скуки
Минутка веселья: смешные картинки для хорошего настроения
Горе архитекторы и дизайнеры: фатальные провалы и ляпы этих мастеров
Александрия - Шахтер: лучшие моменты матча (Фото)
Карпаты - Динамо: лучшие моменты матча (Фото)
Когда любишь бегать и рисовать: художник, который знает, как совместить несовместимое
Не везет, так не везет: неудачный день в картинках
Для самых отчаянных: стильные, но спорные татуировки на лице (Фото)
Отборный бред из просторов сети: самые бесполезные и бессмысленные лайфхаки
Strange Planet: забавные жизненные ситуации глазами инопланетян
"Цветочные вспышки": флорист украшает улицы Нью-Йорка композициями из цветов (Фото)
Marvel и искусство: кипрский художник объединил персонажей MCU и классические картины (Фото)
Бесстыдники: домашние животные, которым не мешало бы поучиться хорошим манерам
Красота Французских Альп: красивые горные пейзажи (Фото)
Войлочные мышки в образах известных персонажей и героев поп-культуры (Фото)
Небольшое бунгало для отдыха в Арденском лесу (Фото)
Педикюр 2019: шикарные идеи летнего дизайна (Фото)
ТОП-15 самых красивых девушек в мире
Маникюр 2019: летний дизайн с фруктами и ягодами (Фото)
Названы все подвиды самой красивой кошки
"Город знаменитых теней": Краткая история одного из древнейших городов мира
Настоящая любовь существует: трогательные и чувствительные снимки (Фото)
Угарные картинки, которые заставят вас улыбаться
Звездные пары, которые игнорируют стереотипы и общественное мнение (Фото)
Улыбка до ушей: курьезные приколы с подписями