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Суббота, 03.08.2019
Из реальности в мультяшку: художник превращает людей в героев мультиков (Фото)
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Из реальности в мультяшку: художник превращает людей в героев мультиков (Фото)

Роберт Де Джизес (Robert De Jesus) — талантливый американский художник-самоучка, известный на весь мир иллюстратор, аниматор и писатель. Он рисовал некоторые комиксы для студии Marvel, а также создал персонажа для PlayStation. Хотите узнать, как бы вы выглядели, если бы вас нарисовал Роберт? Для этого с ним можно связаться в Facebook и заказать ему портрет в стиле аниме или Disney. В этом выпуске вы найдете его самые забавные и креативные работы.
Фото: bigpicture.ru
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Искусство, Художник, Рисунки, Robert De Jesus, Роберт Де Джизес.
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