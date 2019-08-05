Звезды в виде мультяшек: крутые рисунки талантливой художницы (Фото) Что делать, если талант из вас так и хлещет, а рисовать обычных людей слишком просто? Тогда стоит переключится на знаменитостей, ведь их внешность знают тысячи людей, и чтобы сделать их действительно узнаваемыми нужно как следует постараться. А Лера Кирякова из Тулы решила задрать планку еще выше и стала рисовать звезд в виде мультяшек — и они все равно остаются сами собой!