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Звезды в виде мультяшек: крутые рисунки талантливой художницы (Фото)
Что делать, если талант из вас так и хлещет, а рисовать обычных людей слишком просто? Тогда стоит переключится на знаменитостей, ведь их внешность знают тысячи людей, и чтобы сделать их действительно узнаваемыми нужно как следует постараться. А Лера Кирякова из Тулы решила задрать планку еще выше и стала рисовать звезд в виде мультяшек — и они все равно остаются сами собой!
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