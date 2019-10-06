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Воскресенье, 06.10.2019
Учитесь, господа: мастер фотографии XIX века Фредрик Карл Мюлерц Стермер (Фото)
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Учитесь, господа: мастер фотографии XIX века Фредрик Карл Мюлерц Стермер (Фото)

Норвежский математик и астрофизик Фредрик Карл Мюлерц Стермер - яркий пример этому. За свои научные достижения король Норвегии назвал его рыцарем своей страны. Но кроме науки, еще в 19 лет, будучи студентом колледжа, Карл Мюлерц увлекся фотографией. Посмотрите на эти чудесные фотоснимки, которые переносят нас в 19 век, помогают составить представление о людях и их жизни. В наши дни эти фотографии - большая историческая ценность.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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