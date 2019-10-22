Нет безвыходных ситуаций: когда у мастера тату руки растут с "правильного" места

Эх, вот здорово было бы, если б, когда мы пытались сделать себе татуировку в виде японского иероглифа, означающего в переводе "картошка" (или "сопли", или "асфальт", или "хрю-хрю"), нашелся кто-то, кто отговорил бы нас от этого необдуманного шага. Но не все потеряно, как вы сможете увидеть по фотографиям ниже. Эти татуировки были сделаны, чтобы спрятать или гениально обыграть неудачные тату времен лихой молодости.