Тату, получившие вторую жизнь (Фото) Это в полной мере относится и к тату, ведь они могут получиться неудачными или просто надоесть, или потускнеть со временем. Со всеми перечисленными проблемами справляются мастера тату, которые занимаются обновлением или заменой старых тату. Это очень непростая работа и не каждый мастер за нее возьмется. Зато как приятно показать удачную работу и знать, что она принесла радость заказчикам, которые часто очень комплексуют из-за неудачной татуировки.