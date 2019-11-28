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Четверг, 28.11.2019
Тату, получившие вторую жизнь (Фото)
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Тату, получившие вторую жизнь (Фото)

Это в полной мере относится и к тату, ведь они могут получиться неудачными или просто надоесть, или потускнеть со временем. Со всеми перечисленными проблемами справляются мастера тату, которые занимаются обновлением или заменой старых тату. Это очень непростая работа и не каждый мастер за нее возьмется. Зато как приятно показать удачную работу и знать, что она принесла радость заказчикам, которые часто очень комплексуют из-за неудачной татуировки.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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03:14 Сегодня Телеграф
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