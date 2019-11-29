Потрясающие работы фотографа-самоучки из Греции (Фото) Панагиотис Коутрумпис (Panagiotis Koutroumpis) — талантливый фотограф-самоучка и исследователь улиц, проживающий в Афинах, Греция. Он фокусируется главным образом на городских, уличных, туристических и портретных фотографиях. Своими работами Панагиотис делится в Instagram, где у него более 15 тыс. подписчиков.