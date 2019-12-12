Шедевры от мастеров-кондитеров (Фото) Эти повелители миксеров и кондитерских мешочков, волшебники глазури и карамели, скульпторы фигур и ярусов продолжают повергать в ступор своим непревзойденным искусством облекать проклятые калории в неимоверно привлекательные формы.