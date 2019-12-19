Захватывающие снимки приключений и путешествий Райана Ресатка Страсть фотографа к приключениям позволила ему работать с различными брендами мирового класса, компаниями и туристическими фирмами. Своими работами Райан делится в Instagram, где у него уже почти 420 тыс. подписчиков.