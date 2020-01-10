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Пятница, 10.01.2020
Наедине с прекрасным: удивительные снимки природы, дарящие умиротворение (Фото)
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Наедине с прекрасным: удивительные снимки природы, дарящие умиротворение (Фото)

Настоящий фотограф — тот, кто способен увидеть красоту и донести ее до зрителя во всем ее величии. Талантливый фотограф-самоучка Бен Марар (Ben Marar) из штата Вашингтон своими работами доказал правоту этих слов. Фотографии природы: гор, рассветов и закатов, океана, водопадов в эффектной обработке удались Бену на славу. Бен пишет: "Я направляю камеру на то, что производит на меня впечатление".
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Творчество, Природа, Изображение, Искусство фотографии, Бен Марар.
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