Сказки наяву: милый арт-проект с украинскими звездами "Сказочный Киев" (Фото) Предлагаем прямо сейчас окунуться в мир волшебства и публикуем работы под названием "Сказочный Киев". Это арт-проект, цель которого — напомнить взрослым и рассказать современным детям о сказках Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перро и других авторов.