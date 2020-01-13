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Понедельник, 13.01.2020
Сказки наяву: милый арт-проект с украинскими звездами "Сказочный Киев" (Фото)
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Сказки наяву: милый арт-проект с украинскими звездами "Сказочный Киев" (Фото)

Предлагаем прямо сейчас окунуться в мир волшебства и публикуем работы под названием "Сказочный Киев". Это арт-проект, цель которого — напомнить взрослым и рассказать современным детям о сказках Ганса Христиана Андерсена, братьев Гримм, Шарля Перро и других авторов.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Звезды, Искусство, Арт-проект, "Сказочный Киев".
11:26 Сегодня Телеграф
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