Милые снимки, как животные любят своих беременных хозяек (Фото) Домашние животные и так безусловно любят своих хозяев, но их любовь становится более нежной и заботливой, когда их человеческие мамы ждут появления нового члена семьи. Взгляните на эти полные любви глаза и заботливые объятия, с которыми тянутся собаки и кошки к своим беременным хозяйкам!