Чудесные реалистичные торты, которые напоминают нечто другое (Фото) Кондитерское искусство уже давно шагнуло далеко вперёд, и мастера-кондитеры создают настолько реалистичные торты и другие десерты, что на первый взгляд их невозможно отличить от прототипов.