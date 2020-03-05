Взгляд в прошлое: удивительные фотографии XIX века, сделанные ученым (Фото) Джон Фредерик Уильям Гершель - один из самых известных и уважаемых ученых XIX века. Его интересы в сфере химии, физики и астрономии сыграли важную роль в развитии этих наук. А еще он увлекался фотографией, и если бы он сосредоточился именно на этом занятии, то, несомненно, создал бы фото на четверть века раньше, чем Тальбот и Дагер.