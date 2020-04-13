Принцессы и карантин: подручные средства защиты диснеевских героинь Медицинские маски нынче в дефиците, найти их в свободной продаже практически нереально, даже если ты не обычный заурядный человек, а диснеевская принцесса. Люди делают безумные защитные маски из чего угодно, будь то губка для мытья посуды или пластиковая бутылка. А художник Художник Дейв Саламанка Р. с ником "esteesdave" в Инстаграме показал, какими подручными средствами заменяли бы маски принцессы Диснея.