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Понедельник, 13.04.2020
Принцессы и карантин: подручные средства защиты диснеевских героинь
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Принцессы и карантин: подручные средства защиты диснеевских героинь

Медицинские маски нынче в дефиците, найти их в свободной продаже практически нереально, даже если ты не обычный заурядный человек, а диснеевская принцесса. Люди делают безумные защитные маски из чего угодно, будь то губка для мытья посуды или пластиковая бутылка. А художник Художник Дейв Саламанка Р. с ником "esteesdave" в Инстаграме показал, какими подручными средствами заменяли бы маски принцессы Диснея.
Фото: twizz.ru
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Дисней, Маски, Художник, Принцессы, Защитные маски, Дейв Саламанка.
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