Катастрофа индонезийского Boeing: появилось важное заявление о пострадавших украинцах

В Украине заявили, что украинцев на борту Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который рухнул в Яванское море в Индонезии, не было.

Об этом в своем Twitter сообщил украинский дипломат Олег Николенко.

"По предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - заявил он.

❗️За попередньою інформацією Посольства України в Індонезії та авіакомпанії Sriwijaya Air, українців не було на борту літака рейсу #SJ182, який зазнав катастрофи поблизу Джакарти. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 9, 2021

Напомним, в субботу, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. Местные СМИ сообщили о катастрофе. Позже эту информацию подтвердили и индонезийские власти. По последним данным, на борту лайнера находились 56 пассажиров и 6 членов экипажа (2 пилота и 4 бортпроводника).

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии. Также появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.