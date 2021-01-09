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Суббота, 09.01.2021
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Появилось видео падения самолета Boeing 737 над Индонезией
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Катастрофа индонезийского Boeing: появилось важное заявление о пострадавших украинцах

Катастрофа индонезийского Boeing: появилось важное заявление о пострадавших украинцах
15:47 Сегодня Телеграф

В Украине заявили, что украинцев на борту Boeing 737-500 SJ182 Sriwijaya Air, который рухнул в Яванское море в Индонезии, не было.

Об этом в своем Twitter  сообщил украинский дипломат Олег Николенко.

"По предварительной информации Посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - заявил он.

Напомним, в субботу, 9 января самолет Boeing 737-500 компании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты и направлявшийся в Понтианак в Индонезии, спустя 4 минуты после взлета пропал с радаров. Местные СМИ сообщили о катастрофе. Позже эту информацию подтвердили и индонезийские власти. По последним данным, на борту лайнера находились 56 пассажиров и 6 членов экипажа (2 пилота и 4 бортпроводника).

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео момента падения самолета в Индонезии. Также появились первые фото и видео с места крушения самолета в Индонезии.

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Все по теме:

Индонезия, Украинцы, Катастрофы, Boeing-737-500.

Автор:

Телеграф
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