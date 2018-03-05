Опубликован первый тизер фильма "Мэри Поппинс возвращается" (Видео)

Студия Disney на своем канале на YouTube опубликовала первый тизер фильма "Мэри Поппинс возвращается", который стал сиквелом фильма 1964 года выпуска. Действие картины разворачивается спустя 20 лет после событий оригинального фильма. Поппинс предстоит встретиться с повзрослевшей Джейн Бэнкс и детьми ее брата Майкла. Главную роль в фильме сыграла Эмили Блант. В картине также снялись Мэрил Стрип, Колин Ферт, Бен Уишоу и Эмили Мортимер.