https://telegraf.com.ua/files/2018/03/Black_Panther_36-1-150x90.jpg Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/3975625-nazvan-samyiy-kassovyiy-film-o-supergeroyah.html
Назван самый кассовый фильм о супергероях
Новости культуры: Фильм "Черная Пантера", который создала студия Marvel, стал самым кассовым фильмом о супергероях.
Фильм собрал в прокате 624 миллионов долларов. Предыдущий рекорд поставил фильм "Мстители", который собрал 623 миллиона долларов.
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Напомним, Черная Пантера побил также рекорд популярности в социальной сети Twitter.
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