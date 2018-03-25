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Назван самый кассовый фильм о супергероях

Черная Пантера
18:30 Сегодня Телеграф
nv.ua
Фото: из открытых источников

Новости культуры: Фильм "Черная Пантера", который создала студия Marvel, стал самым кассовым фильмом о супергероях.

Фильм собрал в прокате 624 миллионов долларов. Предыдущий рекорд поставил фильм "Мстители", который собрал 623 миллиона долларов.

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Напомним, Черная Пантера побил также рекорд популярности в социальной сети Twitter.

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Новости культуры, Marvel, Мстители, самый кассовый фильм, Супергерои, Черная Пантера.
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