Пятый фестиваль кино и урбанистики "86" объявил программу

"Программа состоит из трех частей: кино, музыка и урбанистика. В разделе кино традиционно представлена секция полнометражных документальных фильмов и две конкурсных короткометражных подборки. В этом году на фестивале работают приглашенные кураторы - вечерние музыкальные события организует мариупольская платформа "ТЮ", за наполнение урбанистической секции отвечает международный арт-коллектив METASITU", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках кинопрограммы состоится показ полтора десятка полнометражных фильмов из 13 стран. В частности, "Похвала Ничто" сербского режиссера Бориса Митича - кинопоэма, где звучит саундтрек от Tiger Lillies и Pascal Comelade, а текст начитывает рок-идол Игги Поп.

Впервые на "86" будет показано интерактивное кино - "Восстание в Мариборе" Мэйпл Разы и Милтона Гийена. Наблюдая за беспорядками в словенском городе, зрители будут решать за какими камерами идти, а следовательно - как будет разворачиваться показ.

Конкурс "Пальма Севера" в этом году впервые состоится в международном формате - отборочная комиссия получила 140 заявок из 9 стран, из которых выбрала 11 лент. Международное жюри определит обладателя Гран-при и Приза за лучший украинский короткометражный документальный фильм, а прямое голосование определит лауреата Приза зрительских симпатий. В почетное жюри "Пальмы Севера" вошли сценарист Наталья Ворожбит, журналист Мария Кувшинова и программный директор кинофестиваля в Йиглаве Виктор Корень.

Также на фестивале состоится премьерный показ фильмов-финалистов образовательного проекта MyStreetFilmsUkraine: Общие места. На протяжении весны участники снимали свои картины под наблюдением профессиональных тьюторов, а во время показа в Славутиче жюри выберут среди них победителя.

Музыкальная часть программы имеет название "Аномалия" и состоит из пяти вечеринок с участием Ptakh_Jung, Freak Rave Cabaret, резидентов 20ft Radio, новых имен приазовской техно-сцены, а также работника ЧАЭС и по совместительству музыканта - DJ Trofimm. Днем будет работать сцена 20ft Radio, а на открытии и закрытии будут представлены специальные музыкальные перформансы.

18 апреля начнет работу урбанистическая резиденция, в рамках которой участники из семи стран проведут художественные и урбанистические исследования и презентуют их итоги. До 18 апреля для жителей Славутича и гостей из других городов продолжается прием заявок на участие в архитектурном воркшопе, цель которого - обустроить кемпинг и мнимую набережную сухого озера, известного как Котлован.

Фестиваль проходит при поддержке Славутичского городского совета, Министерства культуры Украины, National Endowment for Democracy, Plivka, Visegrad Fund, Culture Bridges, Current Time, Государственного агентства Украины по вопросам кино, ElektrizitatsWerke Schonau, Friedrich Ebert Stiftung, Goethe-Institut, Международного фонда "Возрождение", Польского Института в Киеве.