Стал доступен второй трейлер фильма "Человек-муравей и Оса" (Видео)

Опубликован второй тизер картины "Человек-муравей и Оса". Ролик разместили на канале ONE Media в YouTube. В основе ленты – комиксы Marvel. Главный герой картины – Скотт Лэнг, известный как Человек-муравей. После получения специального суперкостюма герой обрел сверхсилу. В новой части франшизы у него появится подруга – Оса. Роли исполнили Пол Радд, Эванджелин Лилли, Майкл Дуглас, Майкл Пенья. Премьера фильма запланирована на 6 июля 2018 года.