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Сильвестр Сталлоне сыграет в пятой части "Рэмбо"
Новости культуры: Актер также выступит в роли сценариста нового фильма.
Сильвестр Сталлоне снова сыграет Рэмбо в пятой части фильма.
Сталлоне выступит также в роли сценариста нового фильма о Рэмбо. Продюсером будет Ави Лернер, который уже сотрудничал со Сталлоне на съемках фильма "Неудержимые".
Действие новой картины будет разворачиваться в Мексике. Рэмбо придет на помощь своему другу, дочь которого похитили.
После прибытия в Мексику, главному герою придется столкнуться с одним из самых жестоких наркокартелей Мехико.
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