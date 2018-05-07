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Сильвестр Сталлоне сыграет в пятой части "Рэмбо"

Сильвестр Сталлоне
22:22 Сегодня Телеграф
zn.ua

Новости культуры: Актер также выступит в роли сценариста нового фильма.

Сильвестр Сталлоне снова сыграет Рэмбо в пятой части фильма.

Сталлоне выступит также в роли сценариста нового фильма о Рэмбо. Продюсером будет Ави Лернер, который уже сотрудничал со Сталлоне на съемках фильма "Неудержимые".

Действие новой картины будет разворачиваться в Мексике. Рэмбо придет на помощь своему другу, дочь которого похитили.

После прибытия в Мексику, главному герою придется столкнуться с одним из самых жестоких наркокартелей Мехико.

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Новости культуры, Актер, Пятая часть, Роль, Рэмбо, Сильвестр Сталлоне.
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