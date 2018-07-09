Выпустили жаркий трейлер к новому сезону сериала "Форс-мажоры" (Видео)

В сети появился новый трейлер 8 сезона американского юридического сериала. В ролике Харви (Гэбриел Махт) флиртует с Донной (Сара Рафферти), а она в ответ ласково называет его "идиотом"; новый юрист фирмы Саманта Уилер (Кэтрин Хейгл) берет Луиса (Рик Хоффман) прямо за... горло; Шейла (Рэйчел Харрис) надевает свой сексуальный наряд; Катрина (Аманда Шулл) отмечает, что Луис ей небезразличен, но в "несексуальном плане"; а Роберт (Уенделл Пирс) не пытается обнять Харви.