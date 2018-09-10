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Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)

"Школа. Недетские игры"
21:50 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 10 сентября вышла 13 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.

Напомним, 6 сентября вышла 12 серия сериала "Школа. Недетские игры", которая не перестает удивлять свою зрительскую аудиторию. С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. 

В предыдущей серии Даня решил продавать в школе вейпы, чтобы подзаработать. Один из учеников начал их перепродавать. Как вдруг одна из электронных сигарет взорвалась, парень обжег руку. Даню требуют вернуть деньги. Между школьниками возникает серьезная драка.

А учитель физкультуры упал с каната и сломал ногу. Он обвиняет в этом Дарью Петровну, которая не выделила средства на новый инвентарь. Лола ревнует Максима к Екатерине, но сама соглашается на свидание с Даней. А Егор тем временем похищает Лизу.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 12 серию онлайн (Видео)

13 серия

Авторы сериала Школа много внимания уделяют актуальным проблемам школьников, с которыми они сталкиваются во время подросткового периода: "буллинг" сверстников, непонимание в семье, взятки учителям и интриги. Дети в сериале - типичные украинские школьники, которые взрослеют, встречаются с вызовами на новом этапе жизни и пытаются найти ответы на вопросы: как стать популярным, как завоевать любовь одноклассников, как построить отношения с родителями.

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