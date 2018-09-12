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Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон
21:45 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 12 сентября вышла 15 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни на канале 1+1.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео)Читать полностью

Напомним, вчера вышла 14 серия сериала "Школа. Недетские игры". В прошлой серии Соня узнала, что ее родители — приемные. За помощью девушка обратилась к Тохе. Парню пришлось подключить к делу своего отца, но Софа внезапно передумала искать кровную мать. Лолу пригласили поработать в ночном клубе. В этом же клубе Ася принимаете "таблетку настроения", из-за чего экстренно госпитализирована в больницу. Алекс поссорился с Мэри, поняв, что она манипулирует им с помощью своей беременности. Екатерина тем временем решает, что все еще любит Алекса.

Чем сегодня удивит любимый сериал, смотрите в 15 серии сериала "Школа":

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте!  С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.

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