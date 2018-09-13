День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 13.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
В Минобороны разъяснили указ Президента "О прохождении военной службы"
Новости: В Минздраве готовят законопроект по правилам конкуренции на рынке
В Минздраве готовят законопроект по правилам конкуренции на рынке
Новости: Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)
X

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон
21:48 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 13 сентября вышла 16 серия популярного сериала о всех трудностях школьной жизни на канале 1+1.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)Читать полностью

Напомним, вчера вышла 14 серия сериала "Школа. Недетские игры". В прошлой серии Ася, которая отравилась, соврала маме, что это Оксана подсыпала ей наркотики. Мама девушки идет разбираться в школу, обвиняя семью Оксаны. Тем временем младший брат Лолиты Вадик подрался в классе, и теперь Дарья хочет вызвать социальную службу, чтобы Лолу и детей забрали. Ника не теряет надежды на примирение с Пашей. Алекс жалуется отцу на то, что Мэри обманула его. Он не может простить ей этого. Тем временем Мэри становится плохо, ее забирает скорая.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)

Чем сегодня удивит любимый сериал, смотрите в 16 серии сериала "Школа":

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 13 сентября, Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон, Сериал Школа, Сериалы, Смотреть онлайн, Школа, Школа 2 сезон, Школа № 2.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео) Что посмотреть в кино на этой неделе (Видео) В сети появился захватывающий трейлер фильма "Гадюшник" (Видео)

Последние новости

Футзал. Женская сборная Украины победила Беларусь в отборе на Евро-2019 Завтра суд Киева продолжит заслушивать защиту Януковича Лана Дель Рей презентовала новый клип (Видео)
Сегодня читают
01 Начните день со смеха: утренние анекдоты 13 сентября
02 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
03 Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
04 Ученые раскрыли тайну сновидений
05 Супрун рассказала о трех продуктах, отречение от которых сдержит диабет
Новости сегодня
22:06 Усэйн Болт выиграл спринт в невесомости (Видео)
22:02 Сауль Альварес не будет выплачивать экс-промоутеру $ 8,5 млн
22:01 Смешные демотиваторы, которые скрасят эту ночь
22:00 Стало известно, когда в МИД Украины проведут гендерный аудит
21:57 Порошенко вывел из Нацсовета реформ Насирова и Гонтареву
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit
Без соглашения с Брюсселем Британия не заплатит за Brexit
Новости: США ввели санкции против компаний РФ и Китая за сотрудничество с КНДР
США ввели санкции против компаний РФ и Китая за сотрудничество с КНДР
Новости: ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
ВСУ провели тактические учения с боевой стрельбой
Новости: Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 11 серию онлайн (Видео)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь