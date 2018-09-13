Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)

Напомним, вчера вышла 14 серия сериала "Школа. Недетские игры". В прошлой серии Ася, которая отравилась, соврала маме, что это Оксана подсыпала ей наркотики. Мама девушки идет разбираться в школу, обвиняя семью Оксаны. Тем временем младший брат Лолиты Вадик подрался в классе, и теперь Дарья хочет вызвать социальную службу, чтобы Лолу и детей забрали. Ника не теряет надежды на примирение с Пашей. Алекс жалуется отцу на то, что Мэри обманула его. Он не может простить ей этого. Тем временем Мэри становится плохо, ее забирает скорая.

Чем сегодня удивит любимый сериал, смотрите в 16 серии сериала "Школа":

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.