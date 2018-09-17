Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)

Напомним, в четверг вышла 16 серия сериала "Школа. Недетские игры". В прошлом эпизоде Ася призналась всем в том, что Оксана, которая попала в аварию, не подсыпала ей наркотики. Тем временем Лолита пытается решить свои домашние проблемы. Из-за неоплаченных счетов в ее квартире могут отключить газ. Чтобы решить этот вопрос, Лола соглашается принять участие в фотосессии ню. В это же время Алекс мирится со своей возлюбленной Мэри и решает больше не сомневаться в ней.

Чем сегодня удивит любимый сериал, смотрите в 17 серии сериала "Школа":

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.