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Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
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Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон
21:32 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 17 сентября вышла 17 серия популярного сериала о всех трудностях школьной жизни на канале 1+1.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 15 серию онлайн (Видео)Читать полностью

Напомним, в четверг вышла 16 серия сериала "Школа. Недетские игры". В прошлом эпизоде Ася призналась всем в том, что Оксана, которая попала в аварию, не подсыпала ей наркотики. Тем временем Лолита пытается решить свои домашние проблемы. Из-за неоплаченных счетов в ее квартире могут отключить газ. Чтобы решить этот вопрос, Лола соглашается принять участие в фотосессии ню.  В это же время Алекс мирится со своей возлюбленной Мэри и решает больше не сомневаться в ней. 

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)

Чем сегодня удивит любимый сериал, смотрите в 17 серии сериала "Школа":

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.

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