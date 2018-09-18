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Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)
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Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон
21:49 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 18 сентября на канале 1+1 вышла 18 серия популярного сериала о сложной жизни школьников.

В предыдущей (17) серии Ната вступилась за Асю и теперь они сидят вместе. Даня создал школьный квест из откровенных фото Ники, разрезав их на мелкие части, что заинтересовало парней.После Даня на глазах учительницы толкнув Нику, обвинив ее в произошедшем. Пока Лола и Паша нашли ключевые и пикантные части фото, Ника спешит на вокзал, чтобы уехать из города.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 16 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.

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