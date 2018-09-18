Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)

В предыдущей (17) серии Ната вступилась за Асю и теперь они сидят вместе. Даня создал школьный квест из откровенных фото Ники, разрезав их на мелкие части, что заинтересовало парней.После Даня на глазах учительницы толкнув Нику, обвинив ее в произошедшем. Пока Лола и Паша нашли ключевые и пикантные части фото, Ника спешит на вокзал, чтобы уехать из города.

Сериал "Школа" - это один из самых популярных сериалов 2017-2018 года на украинском телевидении. Сериал вы сможете посмотреть на канале 1+1 или у нас на сайте! С каждой новой серией мы узнаем любимых героев с неожиданных сторон. Во 2 сезоне с нами остались любимые актеры с 1 сезона, а также появились новые харизматичные персонажи.