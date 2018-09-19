Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 19 сентября, на телеканале 1+1 вышла 19 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.

Напомним, что в предыдущей, 18 серии, Назар, чтобы нарастить мышцы, стал принимать таблетки и переборщил с дозой.

Тем временем, школа должна выиграть в спортивных соревнованиях по новым, повышенным нормативам. Учительница физкультуры решает дать школьникам допинг!

Ника не может смириться со стыдом в школе. Паша пытается ее успокоить, говоря, что фото — это фотошоп. Но Даня решил продолжить игру и опубликовать другие обнаженные фото Ники.