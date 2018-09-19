Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4509536-serial-shkola-nedetskie-igryi-2-sezon-smotret-19-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
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21:47 Сегодня Телеграф
Новости культуры: 18 сентября на канале 1+1 вышла 19 серия популярного сериала о сложной жизни школьников.
Сегодня, 19 сентября, на телеканале 1+1 вышла 19 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)
Напомним, что в предыдущей, 18 серии, Назар, чтобы нарастить мышцы, стал принимать таблетки и переборщил с дозой.
Тем временем, школа должна выиграть в спортивных соревнованиях по новым, повышенным нормативам. Учительница физкультуры решает дать школьникам допинг!
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)
Ника не может смириться со стыдом в школе. Паша пытается ее успокоить, говоря, что фото — это фотошоп. Но Даня решил продолжить игру и опубликовать другие обнаженные фото Ники.
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