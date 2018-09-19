День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 19.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Климкин обсудит с Сийярто ситуацию в Береговом
Новости: Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Посла Палестины вызвали в МИД Украины
Новости: Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
Шахтер в стартовом матче Лиги чемпионов сыграл вничью с Хоффенхаймом
Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)
X

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 19 серию онлайн (Видео)

Смотрите фото (3)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон
21:47 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 18 сентября на канале 1+1 вышла 19 серия популярного сериала о сложной жизни школьников.

Сегодня, 19 сентября, на телеканале 1+1 вышла 19 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)

Напомним, что в предыдущей, 18 серии, Назар, чтобы нарастить мышцы, стал принимать таблетки и переборщил с дозой.

Тем временем, школа должна выиграть в спортивных соревнованиях по новым, повышенным нормативам. Учительница физкультуры решает дать школьникам допинг!

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 17 серию онлайн (Видео)

Ника не может смириться со стыдом в школе. Паша пытается ее успокоить, говоря, что фото — это фотошоп. Но Даня решил продолжить игру и опубликовать другие обнаженные фото Ники.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 19 серия, Новости культуры, Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон, Сериалы онлайн, Смотреть онлайн, Школа 2 сезон, Школа № 2.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Самые очаровательные итальянские актрисы, которые достойны восхищения (Фото) Сериал "Киев днем и ночью" 5 сезон: смотреть 13 серию онлайн (Видео) Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)

Последние новости

В Мариуполе у маршрутки оторвалось колесо, травмирован ребенок Laura Marti представила клип на новую песню "I Want You To Hear Me" Хирн: Джошуа ждет самый сложный бой в карьере
Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Михайлово чудо: что можно, а что нельзя делать в этот праздник
02 Госдеп США выступил с заявлением по поводу сбитого самолета РФ в Сирии
03 РС-80 "Оскол" успешно прошли испытания
04 Шахтер 2:2 Хоффенхайм: события матча (Видео)
05 Шахтер – Хоффенхайм: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов
Новости сегодня
22:30 Трамп не переживает о показаниях Манафорта по "российскому делу"
22:29 Финны построят "антикабаний" забор
22:29 Шикарные торты и пирожные, которые креативно украсили (Фото)
22:25 Renault рассказала о новинках на Парижском автосалоне-2018
22:25 Арсенал - Ворскла: слова тренеров накануне матча Лиги Европы
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Сытник об установке новых "жучков" в САП: Это неправда
Новости: Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Трамп: Отношения с КНДР хорошие
Новости: Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Холодницкий будет просить о возбуждении дела против НАБУ
Новости: Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Курьез на свадьбе: медведь был против брака возлюбленных (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь