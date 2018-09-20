Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4513316-serial-shkola-nedetskie-igryi-2-sezon-smotret-20-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн (Видео)
22:16 Сегодня Телеграф
Новости культуры: 20 сентября на канале 1+1 вышла 20 серия популярного сериала о сложной жизни школьников.
Сегодня, 19 сентября, на телеканале 1+1 вышла 19 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.
Напомним, что в предыдущей, 19 серии сериала "Школа: Недетские игры" Паша понял, что это Даня опубликовал обнаженные фото Ники и полез к нему с дракой. Ника решила во всем признаться маме, а Кирилл подслушал их разговор и решил собственноручно "расправиться" с Данилом.
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 18 серию онлайн (Видео)
Алекс предупредил Лолу, что найдет, с чьего аккаунта загрузили фото. К вечеру группа "Чистилище" в Инстаграм была удалена. Это успокоило Нику, однако она решила забрать документы со школы и пойти к гинекологу, чтобы узнать, девственница она или нет.
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