Недавно Гарвардский университет опубликовал список фильмов, которые он рекомендует к просмотру соискателям кандидатской степени в киноведении.

Недавно Гарвардский университет опубликовал список фильмов, которые он рекомендует к просмотру соискателям кандидатской степени в киноведии. В список вошло большое количество художественных фильмов, документальных фильмов, анимации и многого другого. Вашему вниманию мы предлагаем 40 фильмов из этого списка. И начать стоит с фильма «Кинг Конг» / «King Kong». Год выхода на экраны: 1933. Страна: США. Режиссер: Мериан К. Купер и Эрнест Б. Шодсак.