Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)

Сегодня, 24 сентября, на телеканале 1+1 вышла 21 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.

Напомним, что в предыдущей, 20 серии сериала "Школа: Недетские игры" Максим отводит сына к психологу, женщина советует не забирать Даню из школы, чтобы он прошел весь путь и осознал свои ошибки. Ника проверилась у гинеколога и оказалось, что она девственница.

Позже Даня пришел к Нике, чтобы попросить прощения. Оказалось, когда-то ребят связывали романтические отношения. Когда они разговаривали на улице, их увидел Паша и неправильно понял ситуацию, после чего не хочет общаться с Никой.

Антон вернулся в город и смог помириться с Дарьей. Они решили возобновить отношения. Алекс тем временем женится на Мэри. Евкатерина узнала о браке бывшего, увидев фото в соцсетях.