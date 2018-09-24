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Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 21 серию онлайн (Видео)

Школа. Недетские игры
21:46 Сегодня Телеграф

Новости культуры: 24 сентября на канале 1+1 вышла 20 серия популярного сериала о сложной жизни школьников.

Сегодня, 24 сентября, на телеканале 1+1 вышла 21 серия сериала "Школа: Недетские игры", которая не менее остальных удивила зрителей.

Напомним, что в предыдущей, 20 серии сериала "Школа: Недетские игры"  Максим отводит сына к психологу, женщина советует не забирать Даню из школы, чтобы он прошел весь путь и осознал свои ошибки. Ника проверилась у гинеколога и оказалось, что она девственница.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн (Видео)

Позже Даня пришел к Нике, чтобы попросить прощения. Оказалось, когда-то ребят связывали романтические отношения. Когда они разговаривали на улице, их увидел Паша и неправильно понял ситуацию, после чего не хочет общаться с Никой.

Антон вернулся в город и смог помириться с Дарьей. Они решили возобновить отношения. Алекс тем временем женится на Мэри. Евкатерина узнала о браке бывшего, увидев фото в соцсетях.

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