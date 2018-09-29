Сценарии многих криминальных драм писались после изучения архивов полицейских участков, а то и вообще свежих отчетов.

«Поймай меня, если сможешь». Харизматичный мошенник Фрэнк Абигнейл, умудрившийся к 21 году подделать банковских чеков на 300 тысяч долларов, играет в кошки-мышки с агентом ФБР, всегда на шаг опережая его. В своей картине Спилберг изобразил Абигнейла этаким мальчишкой-хулиганом, совершающим пакости, чтобы привлечь внимание равнодушного папаши. В реальной жизни у Фрэнка Абигнейла и правда были проблемы с отцом, но то, что он испытывал какие-то сыновние чувства к ФБР, сомнительно. Кстати говоря, в реальности Фрэнк Абигнейл, отсидевший только часть своего 12-летнего срока, к которому был приговорен за мошенничество, после освобождения стал работать экспертом в области документарной безопасности и сотрудничал с многими банками, а один из его сыновей работает в ФБР.