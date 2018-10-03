Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4555057-serial-shkola-nedetskie-igryi-2-sezon-smotret-27-seriyu-onlayn-video.html
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 27 серию онлайн (Видео)
21:58 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
Новости культуры: 3 октября вышла 27 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.
Напомним, 2 октября на экраны вышла 26 серия популярного украинского сериала "Школа", который дополнили новым название "Недетские игры".
27 серия
В ней мы увидели, что Егор устроил "вечеринку на прощание с авто", так что вместе с Даней отправился "погонять". Вместе с ними поехали Лола, Ася и Назар. В конце концов, товарищи попали в аварию!
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 25 серию онлайн (Видео)
Ника решила во всем признаться Паше и рассказала о своем прошлом. А жена Петра догадалась о его отношениях с Дарьей. Тем временем, Ната боится осуждения, ведь встречается с младшим, чем сама. Нелли решила не упускать свой шанс.
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