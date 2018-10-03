Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 27 серию онлайн (Видео)

Напомним, 2 октября на экраны вышла 26 серия популярного украинского сериала "Школа", который дополнили новым название "Недетские игры".

27 серия

В ней мы увидели, что Егор устроил "вечеринку на прощание с авто", так что вместе с Даней отправился "погонять". Вместе с ними поехали Лола, Ася и Назар. В конце концов, товарищи попали в аварию!

Ника решила во всем признаться Паше и рассказала о своем прошлом. А жена Петра догадалась о его отношениях с Дарьей. Тем временем, Ната боится осуждения, ведь встречается с младшим, чем сама. Нелли решила не упускать свой шанс.