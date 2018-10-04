Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 28 серию онлайн (Видео)

Вчера на экраны телеканала "1+1" вышла 27 серия сериала "Школа. Недетские игры", который дополнили новым название "Недетские игры".

28 серия

В предыдущей серии Таня хотела соблазнить преподавателя украинского, чтобы получить хорошую оценку. Она даже готова обмануть директора, сказав, что Антон Владимирович приставал к несовершеннолетней. К счастью, план девушки с треском провалился, но учитель все равно написал заявление об уходе.

Жена Петра, узнав об измене, решилась выгнать его из дома. Не долго думая, Петр поехал к Дарье с вещами и соврал ей, что сам ушел от жены.

А Даня не захотел признаваться, что авто принадлежит Егору, но эта ложь может навредить не только ему, но и Лоле. Также выясняется, что мама Лолы умерла еще 2 года назад, а отца считают пропавшим без вести.