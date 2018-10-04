Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 28 серию онлайн (Видео)
Новости культуры: 4 октября вышла 28 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.
Вчера на экраны телеканала "1+1" вышла 27 серия сериала "Школа. Недетские игры", который дополнили новым название "Недетские игры".
28 серия
В предыдущей серии Таня хотела соблазнить преподавателя украинского, чтобы получить хорошую оценку. Она даже готова обмануть директора, сказав, что Антон Владимирович приставал к несовершеннолетней. К счастью, план девушки с треском провалился, но учитель все равно написал заявление об уходе.
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 26 серию онлайн (Видео)
Жена Петра, узнав об измене, решилась выгнать его из дома. Не долго думая, Петр поехал к Дарье с вещами и соврал ей, что сам ушел от жены.
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 25 серию онлайн (Видео)
А Даня не захотел признаваться, что авто принадлежит Егору, но эта ложь может навредить не только ему, но и Лоле. Также выясняется, что мама Лолы умерла еще 2 года назад, а отца считают пропавшим без вести.