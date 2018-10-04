День Независимости Украины

Новости кино

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 05.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Канада тоже обвинила ГРУ в кибератаках
Новости: В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
В Польше дали комментарий касаемо отношений Украины и Венгрии
Новости: Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Динамо и Яблонец сыграли вничью в Лиге Европы
Новости: В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева
В Сети появились подробности похорон известного артиста Романа Карцева

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 28 серию онлайн (Видео)

"Школа. Недетские игры"
22:10 Чт, 4 Октябрь 2018 Телеграф

Новости культуры: 4 октября вышла 28 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.

Вчера на экраны телеканала "1+1" вышла 27 серия сериала "Школа. Недетские игры", который дополнили новым название "Недетские игры".

28 серия

В предыдущей серии Таня хотела соблазнить преподавателя украинского, чтобы получить хорошую оценку. Она даже готова обмануть директора, сказав, что Антон Владимирович приставал к несовершеннолетней. К счастью, план девушки с треском провалился, но учитель все равно написал заявление об уходе.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 26 серию онлайн (Видео)

Жена Петра, узнав об измене, решилась выгнать его из дома. Не долго думая, Петр поехал к Дарье с вещами и соврал ей, что сам ушел от жены.

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 25 серию онлайн (Видео)

А Даня не захотел признаваться, что авто принадлежит Егору, но эта ложь может навредить не только ему, но и Лоле. Также выясняется, что мама Лолы умерла еще 2 года назад, а отца считают пропавшим без вести.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости культуры, 2 сезон, 28 серия, 4 октября, Видео, Недетские игры, Сериал, Сериал Школа, Смотреть, Школа, Школа 2 сезон.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости кино

Трансформация знаменитых супергероев: "Защитники человечества" тогда и сейчас Для любителей пощекотать себе нервы: Жуткие истории на съемках фильмов ужасов Появился украиноязычный трейлер мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные" (Видео)

Последние новости

Фирмино рассказал об ощущениях удара в глаз от Вертонгена Врачи назвали правила, которые следует соблюдать, если мучит кашель Алла Пугачева сообщила, что скоро вернется на сцену
Сегодня читают
01 Яблонец - Динамо 2:2 события матча (Видео)
02 Ворскла - Спортинг 1:2 события матча (Видео)
03 Брэд Питт показался на публике с новой девушкой
04 Уайлдер - Фьюри: боксеры едва не подрались в Лос-Анджелесе (Видео)
05 Яблонец - Динамо: стали известны стартовые составы команд
06 Ломаченко запустил челлендж со скакалкой (Видео)
Новости сегодня
00:41 Лучшие демотиваторы, от которых смех обеспечен
00:39 Этот "вредный" продукт защищает от ожирения
00:35 Ученые добились беспрецедентных результатов в отображении молекулярной структуры
00:20 Порошенко призвал ЕС признать Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида
00:11 Буллинг: Школьники в Одесской области избили сверстника
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Еврокомиссия дала оценку системе правосудия Украины
Новости: Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Мальчик на самокате "протаранил" кортеж президента Польши
Новости: В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
В Украине ожидаются заморозки: названы регионы
Новости: День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
День учителя 2018: интересные идеи подарков для педагогов
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь