Культура, Кино https://telegraf.com.ua/kultura/kino/4561592-kris-evans-zayavil-chto-pokidaet-mstiteley.html
Крис Эванс заявил, что покидает "Мстителей"
17:44 Сегодня Телеграф
Новости культуры: Контракт с Marvel истек и Капин Америка больше не порадует зрителей.
Крис написал в своем Twitter, что киностудия завершила досъемки второй части фильма "Мстители: Война бесконечности", и его контракт с Marvel Studios истек.
"Официально закончил с "Мстителями-4". Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль в последние 8 лет было для меня честью. Всем, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале, спасибо за воспоминания. Я бесконечно вам благодарен", – написал Эванс.
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