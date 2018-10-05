Крис Эванс заявил, что покидает "Мстителей"

Крис написал в своем Twitter, что киностудия завершила досъемки второй части фильма "Мстители: Война бесконечности", и его контракт с Marvel Studios истек.

"Официально закончил с "Мстителями-4". Это был эмоциональный день, если не сказать больше. Играть эту роль в последние 8 лет было для меня честью. Всем, кто стоял перед камерой, за камерой или сидел в зале, спасибо за воспоминания. Я бесконечно вам благодарен", – написал Эванс.