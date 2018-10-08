Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 29 серию онлайн (Видео)

На прошлой неделе на экраны телеканала "1+1" вышла 27 серия сериала "Школа. Недетские игры".

В центре сериала, как раньше отношения учителей Екатерины и Алекса, а также сложности жизни школьников.

Серия 29 - смотреть онлайн:

В 28 серии мы увидели, как соцслужба забрала братьев и сестренку Лолы. Бабушка девушки попала в больницу с сердечным приступом. В отчаянье Лолита обращается к Максу, потому что во всем считает его главным виновным.

Даня решил признаться полиции в содеянном, когда с него хотели "выбить" деньги за ремонт автомобиля.

Тем временем в жизни Дарьи новое событие - женщина узнала, что беременна. Юлия Владимировна из-за измены мужа уходит из школы. Переживания и нервы доводят женщину до инсульта!