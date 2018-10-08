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Новости: Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 29 серию онлайн (Видео)
Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 29 серию онлайн (Видео)

Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 29 серию онлайн (Видео)

Школа 2 сезон
21:51 Сегодня Телеграф
Фото: Instagram

Новости культуры: 8 октября вышла 29 серия популярного сериала о всех перипетиях школьной жизни.

На прошлой неделе на экраны телеканала "1+1" вышла 27 серия сериала "Школа. Недетские игры".

В центре сериала, как  раньше отношения учителей Екатерины и Алекса, а также сложности жизни школьников.

Серия 29 - смотреть онлайн: 

В 28 серии мы увидели, как соцслужба забрала братьев и сестренку Лолы. Бабушка девушки попала в больницу с сердечным приступом. В отчаянье Лолита обращается к Максу, потому что во всем считает его главным виновным.

Даня решил признаться полиции в содеянном, когда с него хотели "выбить" деньги за ремонт автомобиля.

Тем временем в жизни Дарьи новое событие - женщина узнала, что беременна. Юлия Владимировна из-за измены мужа уходит из школы. Переживания и нервы доводят женщину до инсульта! 

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Новости культуры, Недетские игры, Сериалы, Украинские сериалы, Школа, Школа 2 сезон, Школа № 2.
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