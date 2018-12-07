Популярный актер попал на обложку украинского учебника

Новости культуры: Украинский учебник зарубежной литературе для 10 класса украсил английский актер Бенедикт Камбербэтч.

Учебник выпустило киевское издание Грамота на средства государственного бюджета. Об этом информируется на сайте издательства.

Книга рекомендована Министерством образования и науки Украины, ее электронную версию распространяют бесплатно. По словам руководителя авторского коллектива учебника Ольги Николенко, изображение актера поместили для того, чтобы вызвать интерес у современных учеников.

Таким образом, авторы хотели связать прошлое и современность, чтобы ученики больше читали. Николенко также объяснила, что в книге есть рубрика о различных воплощениях Гамлета в разных странах, поэтому образ Камбербэтча вписывается в оформление учебника вполне органично. Бенедикт Камбербэтч известен по сериалу "Шерлок", а также фильмам "Стартрек: Возмездие", "Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию", "Пятая власть".