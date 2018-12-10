Клише из фильмов, которые повторяются раз за разом (Фото)

При просмотре фильма у многих из нас возникает ощущение, что мы уже видели это раньше. И часто, в течение нескольких часов, мы вспоминаем кучу других фильмов с сюжетами и сценами, которые были почти одинаковыми. Мы решили посмотреть на некоторые популярные клише фильмов и сериалов, которые показываются так часто, что зрители перестали их замечать.