Вышел трейлер нового фильма "Годзилла 2: Король монстров" (Видео)

В сети появилася трейлер нового фильма Годзилла 2: Король монстров, производством которого занимается компания Warner Bros. Одну из главных ролей в фильме сыграет юная актриса Милли Бобби Браун, которую многие зрители знают по сериалу Stranger Things. Премьера нового фильма про Годзиллу запланирована на 30 мая 2019 года.