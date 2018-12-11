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Вторник, 11.12.2018

Вышел трейлер нового фильма "Годзилла 2: Король монстров" (Видео)

В сети появилася трейлер нового фильма Годзилла 2: Король монстров, производством которого занимается компания Warner Bros. Одну из главных ролей в фильме сыграет юная актриса Милли Бобби Браун, которую многие зрители знают по сериалу Stranger Things. Премьера нового фильма про Годзиллу запланирована на 30 мая 2019 года.
nv.ua
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Фильм, Warner Bros., Трейлер, Милли Бобби Браун, Годзилла 2: Король монстров.
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