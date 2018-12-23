В Сети появился новогодний кровавый мультфильм "Хищник" (Видео)

Киностудия 20th Century Fox выпустила короткометражный мультфильм "Хищник". Ролик посвящен выходу на цифровых носителях одноименной ленты. Также сообщается, что еще одним поводом для выпуска анимации стали грядущие Рождественские праздники. Ролик был опубликован на YouTube-канале 20th Century Fox. В этом мультфильме Хищник ведет охоту на оленей и эльфов в лагере Санта-Клауса. Они, в свою очередь, пытаются противостоять ему.