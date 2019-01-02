В новой части "Пиратов Карибского моря" обойдутся без Джонни Депа

Новости культуры: Услуги голливудского актера обошлись кинокомпании Disney в 90 млн долларов.

Компания Disney сэкономит около 90 млн долларов, не пригласив Джонни Деппа на роль Джека Воробья в новой части франшизы "Пираты Карибского моря".

Именно в такую сумму обошлись компании услуги актера во время работы над пятым фильмом под названием "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки".

Фильм был вполне успешен в прокате, собрав около 800 млн долл (при бюджете в 230 млн долл.), однако результат оказался хуже, чем рассчитывало руководство студии. Кроме того, отзывы критиков и зрителей оставляли желать лучшего. Вместе с тем Forbes подчеркивает, что увольнение Джонни Деппа из "Пиратов Карибского моря" — это убийство гусыни, несущей золотые яйца.

Кто заменит Джека Воробья в качестве новой ключевой фигуры "Пиратов Карибского моря", пока не известно. Высказывались различные предположения, в том числе и о возможности замены героя на героиню.

Отметим, что сценарий шестой части "Пиратов Карибского моря" напишут Ретт Риз и Пол Верник. Премьера картины состоится не ранее второй половины 2020 года.