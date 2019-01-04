В Сети появился новый трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных 2" (Видео)

Опубликован новый трейлер мультфильма "Тайная жизнь домашних животных - 2" режиссера Криса Рено. В центре сюжета – жизнь домашних питомцев в отсутствие хозяев. Новый трейлер посвящен собаке Дейзи. Она знакомится с кроликом Сноуболлом и кошкой Хлое.