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Необычайные цифровые эскизы по мотивам классики кинематографа (Фото)
Работы итальянского иллюстратора Массимо Карнавале по мотивам известных фильмов не могут остаться незамеченными. Дальше мы представляем вам подборку цифровых рисунков этого удивительного художника.
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